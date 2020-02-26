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Летние олимпийские виды спорта

Аминов: Федерации современного пятиборья России важно, чтобы выборы в ВФЛА были законными

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут 28 февраля в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов считает очень важным, чтобы выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прошли в полном соответствии со всеми нормами права. Об этом он сообщил ТАСС.

Федерация современно пятиборья России на время приостановки действия государственной аккредитации ВФЛА взяла на себя финансирование всех легкоатлетических соревнований, включенных в единый календарный план Министерства спорта РФ.

"Зимний чемпионат России, который сейчас проходит в ЦСКА, уже не первое соревнование по легкой атлетике, которое мы проводим, - отметил Аминов. - И делаем это на высоком уровне, как мы привыкли делать это с турнирами по современному пятиборью. Мы также организуем выборную конференцию, и для нас очень важно, чтоб она прошла в полном соответствии со всеми правовыми нормами, Законом о спорте и Уставом ВФЛА".

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут 28 февраля в Москве. На пост руководителя организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

"Это была просьба руководства страны помочь ВФЛА, и нам очень приятно, что именно Федерации современного пятиборья России поступило такое предложение, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Мы являемся частью российского спорта, поэтому не помочь российской легкой атлетике мы не могли. Но, как я ранее уже говорил, эта помощь носит технический характер".

Лишение государственной аккредитации ВФЛА

31 января прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая приняла решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта 2020 года. Минспорт России заявил, что обладает полномочиями наделения правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "легкая атлетика" иной общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации, которая обеспечит полное соблюдение прав спортсменов, тренеров и специалистов, в том числе по участию спортсменов в российских и международных стартах, а также проведению тренировочных мероприятий и соревнований.

В феврале был запланирован и проведен ряд легкоатлетических турниров, включенных в единый календарный план. Самыми крупными из них являются "Русская зима" (с 8 по 9 февраля), зимний чемпионат и первенства России в многоборье (16-18 февраля), командный чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе (17-18 февраля), а также чемпионат России в помещении (25-27 февраля).

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Летние олимпийские виды спорта
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