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Футбол в России

Прядкин: РПЛ учла интересы клубов при подписании контракта с новым титульным спонсором

Ранее стало известно, что Тинькофф банк станет новым титульным спонсором РПЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что при подписании контракта на титульное спонсорство с Тинькофф банком были учтены интересы команд, чьими спонсорами являются другие банки. Об этом он рассказал журналистам.

В среду Прядкин объявил, что Тинькофф банк стал новым титульным спонсором РПЛ.

"Мы знаем членов нашего некоммерческого партнерства. Лига - организация, где мнение принимается коллегиально, мы учли подписанные соглашения клубов, у которых есть спонсоры в данном сегменте. Контракт гибкий, мы нашли компромисс", - сказал Прядкин.

"У тех клубов, у которых подписаны контракты, на первом этапе не будет шевронов [с логотипом изображения Тинькофф банка]. После завершения сезона будем садиться за стол переговоров", - подчеркнул он.

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