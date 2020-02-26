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Футбол в России

Кубок чемпиона РПЛ посетит все стадионы клубов лиги до конца сезона

Новый дизайн кубка был представлен в середине июля года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тур кубка чемпиона России по футболу до конца сезона посетит все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Новый дизайн кубка был представлен в середине июля 2019 года.

"У нас запланирован Трофи-тур. Планируем, что до конца сезона трофей посетит все стадионы лиги. В ближайшем туре - на матчах "Динамо" - "Спартак" и "Краснодар" - "Уфа", - сказал Савин.

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал "Зенит". Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Согласно регламенту, трофей перешел "Зениту" на вечное хранение.

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