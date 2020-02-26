Форвард "Ак Барса" Зарипов пропустит первый раунд плей-офф КХЛ из-за травмы

ТАСС, 26 февраля. Российский нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Данис Зарипов пропустит первый раунд Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Сообщается, что 38-летний хоккеист получил травму, из-за которой выбыл на 2-3 недели.

Ранее в среду генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сообщил ТАСС, что Зарипов будет готов к плей-офф, несмотря на повреждение верхней части тела, полученное в предпоследнем матче регулярного чемпионата в матче с уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2).

Заключительный матч регулярного сезона "Ак Барс" проведет 27 февраля, казанский клуб на своем льду примет екатеринбургский "Автомобилист".

В первом раунде плей-офф КХЛ, который стартует 1 марта, "Ак Барс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", серия до четырех побед при необходимости продлится до 13 марта

Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018), также хоккеист трижды побеждал в составе сборной России на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).