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Зимние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по сноуборду в Москве отменен из-за теплой погоды

Соревнования должны были пройти 6 марта
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом", который должен был состояться в Москве, отменен. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

Этап изначально должен был пройти в Москве 1 февраля, но из-за погодных условий был перенесен на 6 марта. Решение об окончательной отмене было принято после инспекции Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил ТАСС, что рассматривался вариант с переносом этапа с Воробьевых гор на трассы в Подмосковье. 

В прошлом году этап Кубка мира по параллельному слалому прошел на Воробьевых горах 26 и 27 января. Сборная России на московском этапе завоевала четыре медали - золотую, серебряную и две бронзовые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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