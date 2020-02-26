Новый трофей победителя чемпионата России по футболу представлен в Москве

В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанным с советским футболом.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый трофей, вручаемый за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), представлен в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал "Зенит". Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел "Зениту" на вечное хранение.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует "Зенит", набрав 45 очков. Турнир возобновится после зимней паузы 28 февраля матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом".