Акименко считает, что ситуация в российской легкой атлетике хуже некуда

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Михаил Акименко надеется, что с избранием нового руководства национальной федерации российская легкая атлетика начнет выходить из кризиса, потому что ситуация достигла критической точки. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после завоевания бронзы на чемпионате России в помещении.

Выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут 28 февраля. На пост руководителя организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Фаворитом предвыборной кампании эксперты называют Юрченко.

"Ничего о нем не слышал, но надеюсь, что при нем будет лучше, чем было, потому что хуже уже быть не может", - сказал Акименко.

Серебро чемпионата мира спортсмен завоевал в октябре прошлого года. "Жизнь после чемпионата мира не сильно изменилась: я тренировался, потел, трудился. Надеялся, что во время зимнего сезона будет много зарубежных стартов, но выдачу индивидуальных допусков приостановили, поэтому выступал только на российских стартах", - сказал Акименко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.