Азаренко и Эйдензон завоевали золото ЧЕ в стрельбе с 10 м по движущейся мишени в командах

ТАСС, 26 февраля. Россияне Михаил Азаренко и Юлия Эйдензон заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени среди смешанных команд на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

В поединке за золотую награду российские спортсмены одержали победу над украинцами Игорем Кизимой и Галиной Авраменко со счетом 6:4.

Азаренко, который ранее на турнире выиграл серебряную медаль в личном первенстве, является чемпионом и бронзовым призером мирового первенства 2018 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2016 года. Эйдензон завоевывала золото чемпионата мира 2014 года, бронзу мирового первенства 2018 года.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.