20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Азаренко и Эйдензон завоевали золото ЧЕ в стрельбе с 10 м по движущейся мишени в командах

В финале российские спортсмены одержали победу над украинцами

ТАСС, 26 февраля. Россияне Михаил Азаренко и Юлия Эйдензон заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени среди смешанных команд на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

В поединке за золотую награду российские спортсмены одержали победу над украинцами Игорем Кизимой и Галиной Авраменко со счетом 6:4.

Азаренко, который ранее на турнире выиграл серебряную медаль в личном первенстве, является чемпионом и бронзовым призером мирового первенства 2018 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2016 года. Эйдензон завоевывала золото чемпионата мира 2014 года, бронзу мирового первенства 2018 года.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российские фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры
30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС