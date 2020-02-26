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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Косторная представила новую показательную программу на шоу в Москве

Номер спортсменки поставлен под танго Астора Пьяццолы Adios Nonino
Алена Косторная Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алена Косторная представила новый показательный номер на шоу "Путь к победе" в Москве.

Ранее в сезоне-2019/20 Косторная выступала с показательной программой под саундтрек из фильма "Пятьдесят оттенков серого". Новый номер спортсменки поставлен под танго Астора Пьяццолы Adios Nonino. В ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной лутц и двойной аксель, а также допустила падение с тройного флипа. На данный момент неизвестно, планирует ли Косторная исполнять новый номер в заключительной части сезона.

Нынешний сезон стал дебютным для 16-летней фигуристки на взрослом уровне. Помимо золота чемпионата Европы в Австрии, Косторная стала победительницей двух этапов Гран-при и финала серии в Турине. На чемпионате России в Красноярске фигуристка стала второй.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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