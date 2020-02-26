Веломногодневка "Джиро д'Италия" может быть отменена из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Проведение престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" находится под угрозой в связи с распространением в Италии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).

Старт веломногодневки запланирован на 9 мая в Будапеште, финишируют велогонщики 31 мая в Милане. Первая гонка "Джиро д'Италия" прошла в 1909 году, соревнования не проводились только во время мировых войн.

"Нынешняя ситуация имеет свои последствия касательно организации спортивных и культурных мероприятий в разных частях мира, включая Италию, где проводятся соревнования под эгидой UCI. На данный момент невозможно прогнозировать в среднесрочной перспективе, будут ли проводиться в стране соревнования, учитывая то, с какой частотой появляются новые случаи заражения", - заявили в UCI.

В Италии зафиксирована вспышка коронавируса, по последним данным, число умерших от вызванного им заболевания составило 12 человек, выявлено 374 случая заражения. 10 городов Ломбардии и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули - Венеции-Джули действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, спортивные залы, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.