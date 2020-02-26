Оргкомитет "Токио-2020" может сократить эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио рассматривает вариант сокращения маршрута эстафеты олимпийского огня. Об этом заявил глава оргкомитета Тосиро Муто, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

"Большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания. Сокращение [дистанции] является одним из вариантов, который мы рассматриваем", - заявил Муто.

Эстафета олимпийского огня стартует 12 марта в греческой Олимпии, она должна пройти по территории Греции и Японии. На территории Японии эстафета стартует 26 марта. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В Японии зафиксировано более 860 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них составляют пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.