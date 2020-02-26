20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оргкомитет "Токио-2020" может сократить эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Эстафета стартует 12 марта в греческой Олимпии

ТАСС, 26 февраля. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио рассматривает вариант сокращения маршрута эстафеты олимпийского огня. Об этом заявил глава оргкомитета Тосиро Муто, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

"Большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания. Сокращение [дистанции] является одним из вариантов, который мы рассматриваем", - заявил Муто.

Эстафета олимпийского огня стартует 12 марта в греческой Олимпии, она должна пройти по территории Греции и Японии. На территории Японии эстафета стартует 26 марта. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В Японии зафиксировано более 860 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них составляют пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Забияко хочет попробовать себя в качестве актрисы
В среду Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС