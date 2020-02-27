Премьеры и прощания. Лучшие фигуристы России выступили на шоу Тутберидзе и Мозер в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Шоу фигуристов "Путь к победе!", на котором выступили спортсмены из групп Этери Тутберидзе и Нины Мозер, прошло в среду. Местом проведения мероприятия стала московская "ВТБ-Арена".

Несмотря на возросшую популярность фигурного катания в России в последние годы, формат шоу все еще остается необычным для публики. Интерес есть только к новогодним и рождественским сказкам, однако это часто связано с праздничной атмосферой. Кроме того, нельзя не учитывать возрастной аспект, так как большинство зрителей на новогодних представлениях - родители с маленькими детьми.

Спрос же на более "взрослые" проекты, среди которых есть иностранные шоу Stars on Ice и Art on Ice, мал. Самым активным игроком в этой сфере можно считать известного российского хореографа Илью Авербуха, с успехом работающего в разных форматах. В последние годы список представлений расширился - собственные шоу начали делать призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая и тренер Этери Тутберидзе, чья группа не знает равных в мировом женском одиночном катании. Однако о прорыве говорить рано.

Поэтому тандем Тутберидзе и Мозер, которые решили организовать в Москве уникальное крупномасштабное представление, можно считать удивительным событием. Интересно, что состоялось оно незадолго до главных стартов сезона - юниорского и взрослого чемпионатов мира. При этом составу участников российского шоу могут позавидовать многие международные представления.

"Приходится прощаться"

Сильнейшие одиночницы планеты Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, первый в истории сборной Грузии медалист чемпионатов Европы Морис Квителашвили, юниоры Вероника Жилина, Николай Колесников, Арсений Федоров, Дарья Усачева и Майя Хромых, известная пара Наталья Забияко / Александр Энберт и олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар / Максим Траньков. Такая компания собралась в середине рабочей недели на "ВТБ-Арене". Идея проведения в Москве мероприятия в среду вечером часто оказывается обреченной на провал, ведь столичная публика не очень активна до наступления выходных и пустующим местам уже никто особо не удивляется. Были они и на шоу "Путь к победе!", однако следует отметить, что зрителей пришло много.

Организаторам стоит отдать должное - в три часа программы удалось уместить не только выступление фигуристов, которые представляли свои самые узнаваемые номера, но и обширную развлекательную программу. Красочное лазерное шоу, танцевальные и музыкальные номера, известные ведущие, среди которых были Дмитрий Губерниев, хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, Траньков и сама Мозер, отлично дополняли программу между выходами спортсменов на лед и не давали зрительскому взору "замылиться".

Выход Мозер к микрофону был сопряжен с самым драматичным моментом шоу. Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Забияко и Энберт - одни из сильнейших парников не только в России, но и в мире - в последние годы добивались внушительных результатов, но испытывали серьезные ограничения. Партнера долгое время беспокоило здоровье, из-за слабого сердца врачи запрещали ему тренироваться и выступать, что заставило фигуристов завершить карьеру.

Забияко и Энберт попрощались со спортом красиво, их выступление было разбито на две части. Сначала они показали отрывок из своей прошлогодней произвольной программы под композицию Toi et Moi и вокал Дмитрия Хворостовского, после чего сделали небольшую паузу. В это время на экран пустили тематический ролик, а музыку сменили стихи Забияко, из которых уже стало понятно, что больше они соревноваться не будут. Фигуристы завершили выступление своей первой совместной программой под песню "Я тебя никогда не забуду", затем Губерниев пригласил Мозер, чтобы оценить работу своих подопечных, но она передала слово им самим.

"К сожалению, приходится прощаться с вами, - сказал Энберт. - Это был сложный путь, спорт заставляет учиться справляться с проблемами, трудностями, в начале кажется, что самым главным являются медали и титулы, гоняешься за ними. Только когда завершаешь карьеру, понимаешь, что выше стоит сам путь, который ты прошел. Я счастлив, что вокруг меня люди, которые сделали меня тем, кто я есть, спасибо всем, кто был рядом, учил и наставлял, это было здорово".

Косторная и Трусова допустили ошибки

Главными звездами вечера были три фигуристки Тутберидзе. Косторная и Трусова представили новые показательные программы. Первая выбрала себе страстный образ под аргентинское танго Астора Пьяццолы Adios Nonino, а вторая предстала в легком голубом платье и продемонстрировала номер под интерпретацию вальса Франца Шуберта в исполнении грузинской пианистки Хатии Буниатишвили.

Их выступления не получились безошибочными. Косторной не удался тройной флип, а Трусовой - тройной аксель. Ошибки ведущих российских фигуристок заставляют волноваться перед чемпионатом мира, однако у спортсменок и тренерского штаба достаточно времени для исправления недочетов.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова продемонстрировала чистое выступление. В отличие от своих подруг по группе Тутберидзе, она показывала не новую постановку, а прошлогоднюю короткую программу на музыку французского пианиста A Comme Amour. Несмотря на отсутствие ошибок, в выступлении Щербаковой хотелось бы видеть больше скорости. Вероятно, проблемы были в инвентаре - на чемпионате Европы в Граце фигуристка сообщила, что перед мировым первенством планирует раскатывать новые коньки, в которых выступала и на шоу.

Завершал мероприятие прокат российских парников Волосожар и Транькова. Фигуристы, во время соревновательной карьеры занимавшиеся в группе Мозер, пришли на "ВТБ-Арену" не отбывать номер. Они подготовили чувственную программу, аккомпанементом которой послужила песня Бастиана Бэйкера Planned It All.