"Фламенго" стал победителем Суперкубка Южной Америки, обыграв "Индепендьенте дель Валье"

ТАСС, 27 февраля. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" победил во втором матче Суперкубка Южной Америки эквадорскую команду "Индепендьенте дель Валье" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч стал обладателем трофея. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

В составе победителей голами отметились Габриэль (19-я минута) и Жерсон (62, 89). На 23-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник "Фламенго" Вилиан Аран. По той же причине не смог доиграть встречу до конца нападающий "Индепендьенте дель Валье" Алехандро Кабеса (89).

Суперкубок Южной Америки - клубный футбольный турнир, в котором участвуют победители двух важнейших соревнований континента предыдущего сезона, Кубка Либертадорес ("Фламенго") и Южноамериканского кубка ("Индепендьенте дель Валье"). Победитель определяется по итогам двух игр. "Фламенго" впервые в истории завоевал трофей, "Индепендьенте дель Валье" тоже ранее не участвовал в матчах за Суперкубок Южной Америки.

Предыдущие матчи турнира неоднократно проводились за рубежом - в Японии и США. В прошлом году обладателем трофея стал аргентинский "Ривер Плейт". Планируется, что ближайшие турниры будут проводиться в новом формате - за титул поборются не только победители, но и финалисты Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.