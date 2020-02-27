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Российская теннисистка Потапова вышла в 1/4 финала турнира в Мексике

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3
Анастасия Потапова AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Анастасия Потапова
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Анастасия Потапова победила немку Татьяну Марию во втором раунде Открытого чемпионата Мексики по теннису, который проходит в Акапулько (Мексика). Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки. Теннисистки провели между собой третью очную встречу. В активе россиянки теперь две победы, у немки - одна.

В четвертьфинале Потапова проведет матч против представительницы Канады Лейлы Фернандес. Встреча состоится 28 февраля, начало - 01:00 мск.

Турнир завершится 2 марта. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является китаянка Ван Яфань, обыгравшая тогда американку Софию Кенин.

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