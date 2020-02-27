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Лига чемпионов

Сарри: футболисты "Ювентуса" играли медленно в матче Лиги чемпионов с "Лионом"

Итальянский клуб уступил в первом матче 1/8 финала турнира со счетом 0:1

ТАСС, 27 февраля. Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что не смог донести до своих футболистов важность быстрой работы с мячом в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона". Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона". Единственный гол на 31-й минуте встречи забил полузащитник французской команды Люка Тузар.

"Я не смог заставить игроков понять важность быстрой работы с мячом, - сказал Сарри. - Трудно объяснить почему, но в первом тайме мяч у нас двигался слишком медленно, а когда ты без движения, то соперник начинает давить, отбирает мяч и в итоге забивает гол. Второй тайм получился лучше, но этого оказалось слишком мало для матча Лиги чемпионов".

Тренер "Ювентуса" отметил, что судейство в матчах Лиги чемпионов отличается от работы арбитров на играх чемпионата Италии. "В Европе судят не так, как в Италии. В нашем чемпионате в ворота соперника были бы назначены два пенальти. Поэтому нам стоит приспособиться к судейству в еврокубках", - сказал Сарри.

Ответный матч должен пройти 17 марта в Турине. Часть футбольных матчей на севере Италии ранее была перенесена из-за вспышки коронавируса. Миланский "Интер" в четверг сыграет в Лиге Европы против болгарского "Лудогорца" при пустых трибунах.

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