20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Питтсбург" уступил "Лос-Анджелесу". Малкин отметился передачей в 900-м матче в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Калифорнии
Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 27 февраля. "Питтсбург" проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Блэйк Лизотт (3-я минута) и Тревор Льюис (40). У проигравших отличился Брайан Раст (47), которому голевую передачу отдал российский форвард Евгений Малкин.

Для Малкина прошедший матч стал 900-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. За это время он набрал 1065 очков (412 шайб + 653 голевые передачи). В нынешнем сезоне в 48 играх 33-летний форвард набрал 63 (21+42) очка.

Малкин стал третьим хоккеистом "Питтсбурга", кто провел в НХЛ 900 или более игр. Лидером по этому показателю является капитан команды Сидни Кросби - 977 матчей, в которых он набрал 1257 (459+798) очков. На втором месте находится нынешний владелец "Питтсбурга" Марио Лемье, который провел 915 игр, набрав 1723 (690+1033) очка.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он выиграл два чемпионата мира, дважды стал серебряным призером турнира и трижды - бронзовым.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 62 игр. "Лос-Анджелес" находится на последнем, 15-м месте на Западе, имея на счету 52 очка после 64 матчей. В следующей игре "Питтсбург" 29 февраля в гостях сыграет с "Анахаймом", "Лос-Анджелес" 1 марта дома примет "Нью-Джерси".

Теги
Малкин, Евгений Владимирович
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Власти Югры и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве
Подписание соглашения состоялось в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС