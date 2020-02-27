"Питтсбург" уступил "Лос-Анджелесу". Малкин отметился передачей в 900-м матче в НХЛ

Для Малкина прошедший матч стал 900-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. За это время он набрал 1065 очков (412 шайб + 653 голевые передачи). В нынешнем сезоне в 48 играх 33-летний форвард набрал 63 (21+42) очка.

Малкин стал третьим хоккеистом "Питтсбурга", кто провел в НХЛ 900 или более игр. Лидером по этому показателю является капитан команды Сидни Кросби - 977 матчей, в которых он набрал 1257 (459+798) очков. На втором месте находится нынешний владелец "Питтсбурга" Марио Лемье, который провел 915 игр, набрав 1723 (690+1033) очка.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он выиграл два чемпионата мира, дважды стал серебряным призером турнира и трижды - бронзовым.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 62 игр. "Лос-Анджелес" находится на последнем, 15-м месте на Западе, имея на счету 52 очка после 64 матчей. В следующей игре "Питтсбург" 29 февраля в гостях сыграет с "Анахаймом", "Лос-Анджелес" 1 марта дома примет "Нью-Джерси".