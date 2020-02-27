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Навратилова: благодаря Шараповой у тенниса появилось множество болельщиков

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Мария Шарапова внесла огромный вклад в популяризацию тенниса. Такое мнение на своей странице в Twitter высказала двукратная обладательница Большого шлема Мартина Навратилова.

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

"Поздравляю Марию с прекрасной карьерой, в которую входит карьерный Большой шлем, и с тем, что наш любимый спорт, теннис, приобрел [благодаря Шараповой] множество поклонников. Наслаждайся жизнью после тенниса", - написала Навратилова

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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