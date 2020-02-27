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Допинг в спорте

Власти Югры и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения состоялось в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов и генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Артамонов сообщил в четверг на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

Подписание соглашения состоялось в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения.

"Подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом в рамках работы V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в РФ. Это стало очередным этапом длительного сотрудничества организаций в реализации антидопинговой политики на территории региона и закрепило готовность сторон продолжать активное взаимодействие в данном направлении", - написал Артамонов.

По его словам, Югра стала первым регионом России, в котором был сформирован отдел антидопингового обеспечения. "Основная миссия совместной работы департамента спорта и РУСАДА - это формирование антидопинговой культуры среди спортсменов и персонала спортсменов", - добавил он.

Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. В мероприятии участвуют представители более 50 регионов России.

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Допинг
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