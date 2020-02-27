Коронавирус не угрожает участникам чемпионата Европы по биатлону в Белоруссии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новый коронавирус не угрожает участникам чемпионата Европы по биатлону, который в эти дни проходит в спорткомплексе "Раубичи" в Минской области. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош.

Чемпионат Европы проходит в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. "Мы готовы экстренно реагировать, но, к счастью, таких случаев нет, - сказала Леош. - Медицинским службам мы предоставили всю необходимую информацию по поводу участников соревнований: откуда они приехали, стоит ли беспокоиться. Пока все спокойно".

По ее словам, оргкомитет турнира оказывает содействие медицинским службам в профилактике коронавируса. "Он отслеживает соблюдение правил гигиены, контролирует качество питания", - пояснила Леош.

Чемпионат Европы изначально должен был принять эстонский Отепя, однако отсутствие снега вынудило Международный союз биатлонистов (IBU) перенести турнир в Раубичи.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с возникновением угрозы безопасности и здоровью туристов в этих странах из-за роста числа заражения новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.