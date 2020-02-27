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Летние паралимпийские виды спорта

Вопрос разбирательства между РУСАДА и WADA был рассмотрен на конференции ПКР

Отчетная конференция состоялась в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вопросы по судебному разбирательству между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также по выполнению пост-восстановительных критериев Паралимпийского комитета России (ПКР) были рассмотрены на отчетной конференции организации, которая прошла в Ханты-Мансийске. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Отчетная конференция состоялась в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. Форум проводится ПКР совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.

"Это плановая отчетная конференция, которая прошла в соответствии с уставом, мы проводим ее раз в два года. Были подведены итоги работы исполкома Паралимпийского комитета России за два года, объем работы был огромный, договорились разделить его на две части, - сказал Рожков. - Первая касалась технической и правовой базы, образовательной деятельности ПКР, взаимодействия с международными федерациями. Вторая была посвящена не менее важной работе - выполнению пост-восстановительных критериев ПКР, судебным процессам между РУСАДА и WADA, проведению заключительного этапа подготовки к Паралимпийским играм в Токио, началу отборов на Игры в Пекин".

"Важным вопросом было внесение изменений в действующий устав ПКР, связанный с тем, что на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение о ребрендинге символики МПК, соответствующие изменения в своих нормативных документах должен был сделать и ПКР. За эти два года произошел ряд изменений в действующем законодательстве, эти изменения были также внесены в устав и приняты", - отметил Рожков.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия, основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS), позднее к судебному разбирательству в качестве третьей стороны присоединились ПКР, а также Олимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет (МОК), МПК.

Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России завершится в Ханты-Мансийске 27 февраля.

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Летние паралимпийские виды спорта
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