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Футбол в России

Футболист "Зенита" Дзюба тренируется индивидуально перед матчем с "Локомотивом"

Нападающий получил повреждение в товарищеском матче с минским "Динамо" 22 февраля

ТАСС, 27 февраля. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба тренируется по индивидуальному плану перед домашним матчем 20-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом". Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, чей комментарий приводит пресс-служба петербургского клуба.

Дзюба получил повреждение в товарищеском матче с минским "Динамо" (1:1) 22 февраля, футболист покинул поле на 55-й минуте встречи. Домашний матч с "Локомотивом" "Зенит" проведет 29 февраля.

"Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили, сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой, возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию, когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть", - сказал Семак.

Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 26 матчах "Зенита" во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он с 11 мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров.

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. Отрыв от занимающего вторую строчку "Краснодара" составляет 10 очков.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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