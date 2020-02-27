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Сборные по футболу

Организаторы не ожидают проблем из-за коронавируса при проведении матча Польша - Россия

Игра должна пройти 2 июня в Варшаве

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ситуация с коронавирусом не должна повлиять на организацию товарищеского футбольного матча между сборными Польши и России. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квиатковский.

Игра Польша - Россия должна пройти 2 июня в Варшаве, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы.

"Мы следим за ситуацией с коронавирусом. Но наш матч намечен на 2 июня, поэтому до него еще много времени. И на данный момент мы не ожидаем каких-либо проблем на игре", - сказал Квиатковский.

Ранее министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявлял, что пока на территории республики нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, но рано или поздно это произойдет. Сейчас с подозрением на заражение в польских больницах находятся более 20 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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