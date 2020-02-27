Никитин не ожидал, что побьет национальный рекорд в беге на 5000 м 38-летней давности

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Владимир Никитин не ожидал, что ему удастся установить новый национальный рекорд в беге на 5000 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В заключительный соревновательный день турнира 27-летний Никитин одержал победу в забеге на 5000 м, преодолев дистанцию за 13 минут 24,07 секунды. Этот результат стал новым рекордом России в данной дисциплине в помещении, предыдущий национальный рекорд был установлен Валерием Абрамовым в мае 1982 года (13.35,71).

"Спасибо всем, кто меня поддерживал, болел за меня, я доволен, можно даже сказать, что счастлив, мне посчастливилось побить рекорд России, который держался больше 30 лет, в общем, мы все планы выполнили с тренером, сезон на этом закончен, - сказал Никитин. - Такой результат мы не ожидали, если честно. Рассчитывали на хорошие показатели, но чтобы улучшить на 11 секунд рекорд - такого не планировали, даже не думали об этом. Думаю, это удалось за счет трудолюбия, много тренируюсь, стараюсь, тренера слушаюсь, это тоже немаловажно для спортсмена".