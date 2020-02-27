20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Никитин не ожидал, что побьет национальный рекорд в беге на 5000 м 38-летней давности

Спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 24,07 секунды

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Владимир Никитин не ожидал, что ему удастся установить новый национальный рекорд в беге на 5000 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В заключительный соревновательный день турнира 27-летний Никитин одержал победу в забеге на 5000 м, преодолев дистанцию за 13 минут 24,07 секунды. Этот результат стал новым рекордом России в данной дисциплине в помещении, предыдущий национальный рекорд был установлен Валерием Абрамовым в мае 1982 года (13.35,71).

"Спасибо всем, кто меня поддерживал, болел за меня, я доволен, можно даже сказать, что счастлив, мне посчастливилось побить рекорд России, который держался больше 30 лет, в общем, мы все планы выполнили с тренером, сезон на этом закончен, - сказал Никитин. - Такой результат мы не ожидали, если честно. Рассчитывали на хорошие показатели, но чтобы улучшить на 11 секунд рекорд - такого не планировали, даже не думали об этом. Думаю, это удалось за счет трудолюбия, много тренируюсь, стараюсь, тренера слушаюсь, это тоже немаловажно для спортсмена".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Легкоатлетка Конева считает, что у нее мало шансов выступить на Олимпийских играх - 2020
Спортсменка ранее ни разу не получала допуск к международным стартам в нейтральном статусе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС