Информация об использовании VAR может появиться на экранах стадионов на матчах РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Информация об использовании системы видеоассистента рефери (VAR) может появиться на экранах стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что VAR будет использоваться во всех восьми матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Система будет применяться во всех играх национального первенства до конца сезона.

"Планируем запустить такую графику - возможно, даже с первого матча весенней части чемпионата России. "Возможен пенальти", "возможен офсайд" и так далее - это то, что вы видите на матчах под эгидой УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС)", - сказал Калошин.

"Но слова "должны" нет. На стадионах, где это возможно, - будет, там, где нет, - не будет. В трансляциях матчей стиль будет единым", - добавил он.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одного до двух, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.