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Летние неолимпийские виды спорта

Артемьев: возражений от МИД РФ к участию сборной России в матче ЧЕ по регби в Тбилиси нет

Матч в Тбилиси запланирован на 14 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби примет участие в гостевом матче чемпионата Европы с командой Грузии, решение было принято после консультаций с МИД РФ. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Матч в Тбилиси запланирован на 14 марта. 27 августа прошлого года команды должны были провести товарищескую игру в Тбилиси, но тогда матч был отменен из-за напряженной политическая обстановки в Грузии в связи с ситуацией с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"В силу сложившихся обстоятельств приходилось проводить консультации [с МИД]. Никаких возражений нет, будем играть в Тбилиси, это сейчас сильнейшая команда на турнире, мы давно не выигрывали у них. В первую очередь мы хотим, чтобы сборная показала характер, счет на табло не имеет значения. Но он будет иметь значение, если будут перспективы после игры с румынами", - сказал Артемьев.

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.

Шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон).

До окончания турнира сборной России предстоит провести две игры. 7 марта в Краснодаре россияне встретятся с румынскими регбистами, 14 марта - с командой Грузии.

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Летние неолимпийские виды спорта
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