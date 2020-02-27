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Футбол в России

Цорн: ФК "Спартак" не имеет проблем с финансовым fair play

Ранее УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair play

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" на данный момент не имеет проблем с финансовым fair play. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Ранее 14 февраля арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

"У нас на данный момент нет проблем с финансовым fair play", - сказал Цорн.

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