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Футбол в России

Решение о проведении матчей 1/4 финала Кубка России с VAR будет принято до конца недели

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Решение о том, будет ли система видеоассистента рефери (VAR) задействована на матчах 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу, будет принято до конца недели. Об этом журналистам сообщил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

25 февраля в пресс-службе Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) сообщили о том, что в организации не получали запросов от Российского футбольного союза (РФС) на использование VAR в четвертьфиналах национального кубка. На этой стадии 4 марта грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" - екатеринбургский "Урал", московский "Спартак" - ЦСКА. 5 марта состоится встреча между подмосковными "Химками" и столичным "Торпедо".

"Решение еще не принято, этот вопрос прорабатывается. Скорее всего, к воскресенью будет принято решение о том, будет ли VAR на четвертьфиналах. И если да, то в каком количестве. О решении вы узнаете из назначений судей на матч" - сказал Калошин, отвечая на вопрос ТАСС.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

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