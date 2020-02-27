Герой России пилот Юсупов заявил, что мечтает о победе ФК "Спартак" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Командир самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего в августе 2019 года аварийную посадку, Дамир Юсупов мечтает побывать на финальном матче футбольной Лиги чемпионов с участием московского "Спартака". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В четверг "Спартак" подписал спонсорский контракт с авиакомпанией "Уральские авиалинии" сроком на 3,5 года. Юсупов является болельщиком "Спартака".

"Самая большая мечта - побывать на финале Лиги чемпионов с участием "Спартака". И чтобы в том матче "Спартак" одержал победу, - сказал Юсупов. - Обещаю, что с удовольствием буду командиром на рейсе на этот матч. Я болею за "Спартак" с 1987 года, самый запоминающийся момент - победный гол Валерия Шмарова со штрафного, который принес "Спартаку" победу в чемпионате СССР 1989 года".

15 августа 2019 года воздушное судно Airbus A321, командиром которого был Юсупов, совершил успешную аварийную посадку под Жуковским. Все 233 человека (226 пассажиров и семь членов экипажа), находившиеся на его борту, выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести.

В ноябре президент РФ Владимир Путин вручил звезды Героев России командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.