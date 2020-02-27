Двух первых членов Зала славы Английской премьер-лиги объявят 19 марта

ТАСС, 27 февраля. Два первых члена Зала славы Английской премьер-лиги по футболу будут объявлены 19 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Членство в Зале славы станет самой престижной индивидуальной наградой английского чемпионата, отмечает пресс-служба лиги. Только футболисты, которые уже завершили профессиональную карьеру, будут иметь право на попадание в Зал славы, при этом будет учитываться только их карьера в АПЛ. В будущем с помощью зрительского голосования будет сформирован дополнительный список игроков, которые также станут претендентами на включение в Зал славы в 2020 году.

"С 1992 года премьер-лига стала домом для игроков мирового уровня, которые стали лицом поколений и подарили нам захватывающие футбольные сезоны, - сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. - Места в Зале славы АПЛ зарезервированы для самых лучших. Это станет поводом для болельщиков по всему миру оглянуться назад и помочь нам в чествовании выдающихся игроков".

Каждый член Зала славы будет получать персональный медальон с выгравированным годом включения в Зал славы.