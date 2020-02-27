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Чемпионат и первенство России по тхэквондо ITF собрал в Сочи 1,5 тысячи спортсменов

Соревнования пройдут с 27 февраля по 1 марта

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 тысячи спортсменов из 40 регионов РФ приехали в Сочи для участия в чемпионате и первенстве России по тхэквондо ITF. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Юг Спорт".

"В Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг спорт" сегодня стартовал чемпионат и первенство России по тхэквондо ITF. В соревнованиях принимают участие около 1500 спортсменов из 40 регионов России", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут в Сочи с 27 февраля по 1 марта на базе Федерального центра единоборств. Чемпионат и первенство пройдут в личном и командном зачетах. Эти соревнования являются отборочными, первые и вторые номера представят сборную России на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ITF. Соревнования пройдут в Праге с 20 по 26 апреля.

Тхэквондо ITF - вид тхэквондо, позиционируется как искусство самообороны, которое пригодится в реальной жизни, а не на спортивной арене. Удары в полную силу при такой борьбе запрещены из-за высокой травмоопасности. Бой длится 3 раунда по 2 минуты. Баллы присуждаются за удары руками и ногами.

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