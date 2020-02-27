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Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский: чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел на высоком уровне

Главный тренер национальной команды отметил, что во многих видах лидеры сборной вышли на пик формы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Легкоатлеты на чемпионате России в помещении в Москве продемонстрировали высокий уровень. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Юрий Борзаковский.

"Чемпионат прошел на довольно высоком уровне, - сказал Борзаковский. - Результаты тоже дают о себе знать - во многих видах наши лидеры вышли на пик формы - Мария Ласицкене прыгнула 2 метра, Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире - 4,92 метра. Считаю, что в очень неплохом состоянии подошел Тимур Моргунов в прыжках с шестом, девочек можно выделить на дистанции 400 метров, втроем они пробежали на 52 секунды, это, на мой взгляд, здорово".

"Если брать другие виды, то есть над чем работать, - продолжил Борзаковский. - На мой взгляд, тренерам и спортсменам нужно задуматься, в частности, о том, что в группе выносливости нужно бегать не на выигрыш, а на результат, могу выделить только одного в группе выносливости - Владимира Никитина, который действительно показывает всем мастер-класс как на 3000 м, так и на 5000 м, сегодня был просто потрясающий бег на 5000 м с рекордом страны, очень рад за Володю, поздравляю его и его тренера, считаю, что это не предел. Илья Иванюк тоже подошел в максимально возможной форме, [его результат] 2,33 метра вчера был украшением соревнований, думаю, с учетом того, что он подходил к сезону, скажем так, без особых целей, делая акцент на Олимпийских играх, это очень здорово".

Турнир проходил с 25 по 27 февраля.

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