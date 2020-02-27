CAS отменил четырехлетнюю дисквалификацию бронзового призера Игр-2004 пловца Маньини

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию итальянского пловца Филиппо Маньини на решение Итальянского антидопингового агентства о дисквалификации спортсмена на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В ноябре 2018 года Маньини был признан виновным в использовании или попытке использования запрещенных препаратов, а также в соучастии в допинговой схеме. Спортсмен был пациентом доктора Гвидо Порчеллини, которому были предъявлены обвинения в поставке пловцам запрещенных веществ.

"На основании представленных доказательств CAS пришел к выводу о недостаточности фактов, указывающих на нарушения антидопинговых правил Филиппо Маньини. Соответственно, все санкции должны быть аннулированы", - говорится в заявлении CAS.

Маньини 38 лет, он выиграл бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Афинах. Он является двукратным чемпионом мира на дистанции 100 метров вольным стилем (2005, 2007), серебряным (2007) и бронзовым призером (2015) в эстафете 4 по 100 метров, девятикратным чемпионом Европы в различных дисциплинах.