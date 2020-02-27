Матч футбольной Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана

ТАСС, 27 февраля. Ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами "Зальцбург" (Австрия) и "Айнтрахт" (Германия) перенесен по причине урагана. Об этом сообщает пресс-служба "Зальцбурга".

Матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" должен был начаться в 23:00 мск в четверг на "Ред Булл Арене". В Зальцбурге объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 33,3 метра в секунду.

О дате проведения ответного матча будет объявлено в ближайшее время.

В первом матче между командами, который прошел 20 февраля в Германии, победу одержал "Айнтрахт" со счетом 4:1.