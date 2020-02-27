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Распространение коронавируса нового типа

Дэйли: ситуация с коронавирусом влияет на планы НХЛ провести предсезонные матчи в Китае

Лига проводила выставочные матчи в стране в 2017 и 2018 годах

ТАСС, 27 февраля. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что ситуация с коронавирусом влияет на планы лиги провести в будущем предсезонные матчи в Китае. Комментарий Дэйли приводит пресс-служба НХЛ.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

"Мы следим за ситуацией, - сказал Дэйли, - Трудно за ней не следить, кажется, что он [коронавирус] приближается к нам с каждым днем, и, конечно, это влияет на наши планы в Китае в будущем. Очевидно, что мы не станем объявлять о проведении там игр в следующем году. У нас есть надежда, что когда-нибудь удастся там организовать предсезонные матчи, но хотя надежда и остается, ситуация только усложняется".

В 2018 году "Бостон" и "Калгари" проводили два выставочных матча на территории Китая, а в сезоне-2017/18 в рамках азиатского турне встречались "Лос-Анджелес" и "Ванкувер".

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Распространение коронавируса нового типа
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