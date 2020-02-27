Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь" состоялась в Ханты-Мансийске.

XIV торжественная церемония прошла в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России. Были награждены лучшие паралимпийцы по итогам 2019 года.

Перед началом церемонии глава ПКР Владимир Лукин зачитал обращение президента России Владимира Путина. "Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим. И потому премия "Возвращение в жизнь" имеет особую нравственную ценность. По сложившейся традиции она вручается не только талантливым паралимпийцам, но и их наставникам, общественным деятелям и организаторам, тем, кто помогает спортсменам добиваться успеха, вносит значимый вклад в популяризацию паралимпийского движения в нашей стране", - говорилось в сообщении.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова поблагодарила ПКР за честь принимать церемонию. "От имени югорчан хотела бы поприветствовать всех гостей и участников на этой торжественной церемонии, для нас большая честь участвовать в одном из самых важных событий в мире паралимпийского спорта. Как говорит прославленный хоккеист Александр Якушев, спорт словам не верит, только делам. Дорогие спортсмены, лауреаты и гости, преодолевая себя, вопреки всему, будьте здоровы", - сказала Комарова.

За большой вклад в развитие паралимпийского движения в России Наталье Комаровой была вручена благодарность Паралимпийского комитета России.

Лауреаты премии

Лауреатом премии в номинации "Я люблю тебя, жизнь!" стала пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Валерия Шабалина, являющаяся членом сборной России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями. Еще один лауреат этой номинации - двукратный чемпион Всемирных игр Международной федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, двукратный чемпион мира в толкании ядра Александр Александров.

В номинации "Личным примером" лауреатом стал девятикратный чемпион мира по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин. Лауреатом премии в номинации "Сила в воле" стал пятикратный чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и четырехкратный победитель Всемирных игр Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов Роман Жданов.

В номинации "Точка опоры" победу одержал директор ханты-мансийского центра адаптивного спорта Михаил Вторушин. Серебряный призер Паралимпийских игр, победитель чемпионата мира среди здоровых атлетов, член сборной России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Балынец стал лауреатом премии в номинации "Что наша жизнь? Борьба". Лауреатом премии в номинации "Поворот судьбы" стал чемпион и многократный призер Паралимпийских игр по футболу лиц с церебральным параличом, трехкратный чемпион мира Иван Потехин.

В номинации "И жизнь, и слезы, и любовь" победила супружеская пара паралимпийцев - Роман и Екатерина Федяевы. Роман Федяев - двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, Екатерина является тренером олимпийской молодежной сборной по фехтованию. Лауреатом премии в номинации "Второе дыхание" стал чемпион мира по следж-хоккею, серебряный призер Паралимпиады в Сочи первый вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вадим Селюкин. Чемпионка мира и многократный призер мировых первенств по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Елена Крутова стала лауреатом премии в номинации "Возвращение в жизнь".

Следж-хоккейный клуб "Югра" и президент клуба Эдуард Исаков стали лауреатами премии в номинации "Преодоление". Следж-хоккеисты "Югры" в составе сборной России завоевали серебряные медали Паралимпиады в Сочи, дважды становились бронзовыми чемпионами мира.

В Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля проходил пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России. Форум был проведен ПКР совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.