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Массовый спорт

Матыцин провел рабочую встречу с министром по физической культуре и спорту Дагестана

На встрече обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта и совершенствования спортивной инфраструктуры в республике

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром по физической культуре и спорту Дагестана Магомедом Магомедовым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития физической культуры и спорта и совершенствования спортивной инфраструктуры в Дагестане.

Сообщается, что в рамках проекта "Спорт - норма жизни" в 2019 году Дагестану было перечислено 50,413 млн рублей на закупку спортивно-технического оборудования для создания малых спортивных площадок. В 2020 году республике было выделено по проекту 51,489 млн рублей, из которых 26,489 млн - на оборудование для малых спортивных площадок, 25 млн - на закупку оборудования для создания и модернизации физкультурно-оздоровительных центров, комплексов открытого типа или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами.

"В Дагестане есть спортивные базы по различным видам единоборств, но что касается игровых видов спорта - они не столь развиты. Нужна материально-техническая база, например, в регионе любят хоккей, но нет необходимых условий для занятий этим видом спорта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в перспективе у нас появился ледовый дворец. Сейчас ведется активная работа над его проектированием", - сказал Магомедов.

"За последнее время в Махачкале при поддержке федерального бюджета мы уже открыли три физкультурно-оздоровительных комплекса. При дополнительном финансировании мы также хотим достроить спортивный комплекс с плавательный бассейном. Дагестан входит в двадцатку лучших регионов нашей страны по уровню развития массового спорта, и мы продолжаем вести интенсивную работу в этом направлении", - добавил он.

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