Перенесенный из-за урагана матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" пройдет 28 февраля

ТАСС, 27 февраля. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами "Зальцбург" (Австрия) и "Айнтрахт" (Германия), который был перенесен по причине урагана, состоится 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Зальцбурга".

Матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" должен был начаться 27 февраля в 23:00 мск в четверг на "Ред Булл Арене". В Зальцбурге объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем было принято решение перенести игру.

В итоге матч состоится 28 февраля, начало - 20:00 мск.

В первом матче между командами, который прошел 20 февраля в Германии, победу одержал "Айнтрахт" со счетом 4:1.