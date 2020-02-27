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Массовый спорт

Матыцин провел совещание по реализации программы "Плавание для всех"

Ожидается, что к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек

ТАСС, 27 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел совещание по вопросу реализации межведомственной программы "Плавание для всех". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании принял участие президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. а также представители других заинтересованных ведомств.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение о формировании при министерстве спорта Совета по развитию физической культуры и массового спорта. Одной из его функций станет координация деятельности по реализации программы "Плавание для всех".

Сообщается, что в настоящее время подготовлены рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ "Плавание для всех" и форма мониторинга реализации программы.

Ожидается, что по результатам реализации программы к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек (по данным 2019 года плаванием занимаются 2,1 млн граждан страны).

Межведомственная программа "Плавание для всех" разработана по поручению президента РФ от 30 апреля 2019 года.

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