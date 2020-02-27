Матыцин провел совещание по реализации программы "Плавание для всех"

ТАСС, 27 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел совещание по вопросу реализации межведомственной программы "Плавание для всех". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании принял участие президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. а также представители других заинтересованных ведомств.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение о формировании при министерстве спорта Совета по развитию физической культуры и массового спорта. Одной из его функций станет координация деятельности по реализации программы "Плавание для всех".

Сообщается, что в настоящее время подготовлены рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ "Плавание для всех" и форма мониторинга реализации программы.

Ожидается, что по результатам реализации программы к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек (по данным 2019 года плаванием занимаются 2,1 млн граждан страны).

Межведомственная программа "Плавание для всех" разработана по поручению президента РФ от 30 апреля 2019 года.