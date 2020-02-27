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КХЛ

КХЛ уведомила клубы о необходимости проведения профилактики инфекционных заболеваний

Врачам рекомендовано проводить текущие медицинские обследования хоккеистов перед тренировками и матчами с целью раннего выявления заболевших и предупреждения массового распространения инфекции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила рекомендации врачам клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) проводить перед тренировками и матчами медицинские обследования игроков для профилактических мер с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

"Лига направила письма в клубы КХЛ, МХЛ и ЖХЛ о необходимости проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекции в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по вирусной пневмонии в городах Китайской народной республики. Врачам клубов рекомендовано проводить текущие медицинские обследования хоккеистов перед тренировками и матчами с целью раннего выявления заболевших и предупреждения массового распространения инфекции в спортивных коллективах", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, в клубы направлена информация, предоставленная Федеральным медико-биологическим агентством России, по мерам профилактики коронавирусной инфекции. Лига следит за развитием ситуации и в случае необходимости предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции", - сказано в сообщении.

Из-за коронавируса КХЛ перенесла последний матч "Куньлуня" в регулярном чемпионате с рижским "Динамо" из Пекина в Новосибирск. Игра, прошедшая 24 февраля, закончилась победой рижан со счетом 2:1.

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