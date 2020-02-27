20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Общественник передал обращение в УЕФА о развитии детского футбола в Крыму и в Абхазии

Международная ассоциация "Таврида" попросила европейские футбольные власти незамедлительно установить рабочий контакт с детскими некоммерческими футбольными организациями этих регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация "Таврида" направила обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о необходимости развития детского футбола в Крыму и в Абхазии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава административного совета "Тавриды" Александр Молохов.

Отмечается, что Молохов в четверг посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. В ходе визита сотрудникам УЕФА были переданы обращения от имени крымской и абхазской футбольной общественности.

"Международная ассоциация "Таврида" серьезно озабочена ущемлением прав детей Крыма и Абхазии на футбольное развитие на европейском континенте и просит европейские футбольные власти незамедлительно установить рабочий контакт с детскими некоммерческими футбольными организациями этих регионов для выработки формата взаимодействия по реализации принятого на себя еще в конце 2014 года обязательства УЕФА по развитию детского футбола на "особой футбольной территории Крыма", а также установления аналогичного правового режима для Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Таврида" готова оказывать всяческое содействие в установлении прямых контактов УЕФА с детскими футбольными клубами Крыма и Абхазии, организации соответствующих отчетности и контроля.

В сообщении говорится, что ассоциация "Таврида" является неправительственной общественной организацией, созданной в 2019 году в Брюсселе, и согласно уставу способствует развитию сотрудничества в спортивной сфере между странами Европы и регионами Северного Причерноморья.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. За четыре года проведения турнира чемпионами региона стали "ТСК-Таврия" (2016), "Севастополь" (2017, 2019) и "Евпатория" (2018).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
ATP
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира ATP в Дубае
Россиянин уступил первой ракетке мира в двух сетах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС