Общественник передал обращение в УЕФА о развитии детского футбола в Крыму и в Абхазии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация "Таврида" направила обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о необходимости развития детского футбола в Крыму и в Абхазии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава административного совета "Тавриды" Александр Молохов.

Отмечается, что Молохов в четверг посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. В ходе визита сотрудникам УЕФА были переданы обращения от имени крымской и абхазской футбольной общественности.

"Международная ассоциация "Таврида" серьезно озабочена ущемлением прав детей Крыма и Абхазии на футбольное развитие на европейском континенте и просит европейские футбольные власти незамедлительно установить рабочий контакт с детскими некоммерческими футбольными организациями этих регионов для выработки формата взаимодействия по реализации принятого на себя еще в конце 2014 года обязательства УЕФА по развитию детского футбола на "особой футбольной территории Крыма", а также установления аналогичного правового режима для Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Таврида" готова оказывать всяческое содействие в установлении прямых контактов УЕФА с детскими футбольными клубами Крыма и Абхазии, организации соответствующих отчетности и контроля.

В сообщении говорится, что ассоциация "Таврида" является неправительственной общественной организацией, созданной в 2019 году в Брюсселе, и согласно уставу способствует развитию сотрудничества в спортивной сфере между странами Европы и регионами Северного Причерноморья.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. За четыре года проведения турнира чемпионами региона стали "ТСК-Таврия" (2016), "Севастополь" (2017, 2019) и "Евпатория" (2018).