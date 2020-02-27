Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира ATP в Дубае

ТАСС, 27 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером, 23-летний Хачанов имел седьмой номер посева.

В полуфинале Джокович встретится с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) - Ришар Гаске (Франция), которая пройдет позднее в четверг.

Хачанов занимает 17-ю строчку рейтинга АТР, Джокович возглавляет мировой рейтинг.

Турнир в Дубае с призовым фондом $2,8 млн завершится 29 февраля.