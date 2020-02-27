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Футбол в России

"Химки" разгромили "Тамбов" в финале Кубка ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 7:0

ТАСС, 27 февраля. Подмосковные "Химки" со счетом 7:0 обыграли "Тамбов" в финальном матче Кубка Футбольной национальной лиги. Турнир проходил на Кипре.

Забитыми мячами в матче отметились Дмитрий Барков (3-я минута), Аршак Корян (13), Артем Полярус (32, 36, 54), Александр Трошечкин (38) и Алексей Скворцов (78).

В стартовом составе "Тамбова" на этот матч вышли пять футболистов, находящихся на просмотре. Запасными на встречу были заявлены один просмотровый игрок, три футболиста "Шинника" и Виталий Булыга, являющийся тренером команды.

"Химки" впервые стали победителем турнира. Третье место занял ярославский "Шинник".

Кубок ФНЛ проводится с 2012 года, чаще всех в турнире побеждал екатеринбургский "Урал" (3). В прошлом году победу одержал курский "Авангард", обыгравший в финале по пенальти волгоградский "Ротор".

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