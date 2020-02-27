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КХЛ

Московское "Динамо" сыграет со "Спартаком" в первом раунде Кубка Гагарина

Первый матч серии пройдет 2 марта
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:4 проиграло "Динамо" из Минска в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе минского клуба хет-триком отметился Андрей Костицын (16, 24, и 28-я минуты), еще один гол на счету Александра Павловича (37). У проигравших отличились Егор Зайцев (2), Андрей Миронов (6) и Дмитрий Яшкин (17).

В турнирной таблице Западной конференции российская команда осталась четвертой, имея в активе 82 очка в 62 матчах. Таким образом, клуб в первом раунде плей-офф сыграет с московским "Спартаком", который занял пятое место (77). Первый матч серии "Динамо" сыграет дома 2 марта.

Клуб из Белоруссии занял последнее, 12-е место, набрав в 62 играх 39 очков.

Первый раунд плей-офф КХЛ начнется 1 марта.

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