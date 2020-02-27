Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции ЦСКА сыграет с нижегородским "Торпедо", петербургский СКА - с подольским "Витязем", хельсинкский "Йокерит" - с ярославским "Локомотивом", московское "Динамо" - со столичным "Спартаком".

На Востоке казанский "Ак Барс "встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", "Барыс" из Нур-Султана - с магнитогорским "Металлургом", омский "Авангард" - с уфимским "Салаватом Юлаевым", екатеринбургский "Автомобилист" - с новосибирской "Сибирью".

1 марта начнутся серии между СКА и "Витязем", "Йокеритом" и "Локомотивом", "Барысом" и "Металлургом", а также "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". 2 марта первый матч плей-офф проведут ЦСКА и "Торпедо", "Динамо" и "Спартак", "Ак Барс" и "Нефтехимик", "Автомобилист" и "Сибирь".

Первый раунд плей-офф продолжится при необходимости до 14 марта.