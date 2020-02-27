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Еврокубки

"Барселона" обыграла ЦСКА и гарантировала себе место в четвертьфинале Евролиги

Армейцы проиграли со счетом 80:82
Майк Джеймс Александр Щербак/ТАСС
Описание
Майк Джеймс
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА со счетом 80:82 проиграли испанской "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 11355 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Никола Миротич, который набрал 23 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Дэниел Хэккетт (17).

ЦСКА до этой встречи трижды подряд обыграл "Барселону". Для испанской команды эта победа стала седьмой кряду в чемпионате. Последний раз клуб проиграл 14 января в гостевом матче против израильского "Маккаби" из Тель-Авива (85:92).

ЦСКА в турнирной таблице опустился на пятое место, одержав в 26 матчах 17 побед. "Барселона" занимает третью строчку, победив в 20 играх из 26. Каталонский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале.

В следующем матче ЦСКА примет 3 марта петербургский "Зенит".

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