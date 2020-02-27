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Хоккей с мячом

Определились все пары плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 3 марта

ТАСС, 27 февраля. Стали известны все пары плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Победителем регулярного чемпионата стал красноярский "Енисей", который встретится в первом раунде плей-офф с "Уральским Трубником" (Первоуральск).

Также в четвертьфинале сыграют: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Кузбасс" (Кемерово), "Водник" (Архангельск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск), "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Казань).

Полуфиналисты определятся по итогам противостояний до двух побед. Матчи пройдут 3 и 6 марта (дополнительная встреча 7 марта). Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата более высокое место, начнут серию в гостях, а остальные матчи проведут дома.

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Хоккей с мячом
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