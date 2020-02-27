20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

"Байер" обыграл на выезде "Порту" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Также в следующую стадию пробились "Вулверхэмптон", "Базель", "Рома", ЛАСК и "Вольфсбург"
Кай Хаверц и Шансель Мбемба EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
Описание
Кай Хаверц и Шансель Мбемба
© EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

ТАСС, 27 февраля. Немецкий футбольный клуб "Байер" победил в гостях португальский "Порту" со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе немецкого клуба отличились Лукас Аларио (10-я минута), Керем Демирбай (50) и Кай Хаверц (58). У португальцев гол забил Мусса Марега (65). На 85-й минуте был удален форвард "Порту" Тикиньо.

Первая встреча завершилась домашней победой команды из Леверкузена со счетом 2:1.

"Байер" продлил победную серию во всех соревнованиях до шести матчей. Немецкий клуб квалифицировался в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе D Лиги чемпионов, где соперниками клуба были итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и российский "Локомотив".

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 3:2 (первый матч - 0:4);

"Базель" (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (3:0);

"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) - 1:1 (0:1);

ЛАСК (Австрия) - АЗ (Нидерланды) - 2:0 (1:1);

"Мальмё" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:3 (1:2).

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится 28 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи следующей стадии турнира пройдут 12 марта.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Третьяк: ЦСКА не выбирает соперника в плей-офф КХЛ, но эти игры будут тяжелыми
Армейцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют с "Торпедо"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС