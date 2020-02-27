"Байер" обыграл на выезде "Порту" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 27 февраля. Немецкий футбольный клуб "Байер" победил в гостях португальский "Порту" со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе немецкого клуба отличились Лукас Аларио (10-я минута), Керем Демирбай (50) и Кай Хаверц (58). У португальцев гол забил Мусса Марега (65). На 85-й минуте был удален форвард "Порту" Тикиньо.

Первая встреча завершилась домашней победой команды из Леверкузена со счетом 2:1.

"Байер" продлил победную серию во всех соревнованиях до шести матчей. Немецкий клуб квалифицировался в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе D Лиги чемпионов, где соперниками клуба были итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и российский "Локомотив".

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 3:2 (первый матч - 0:4);

"Базель" (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (3:0);

"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) - 1:1 (0:1);

ЛАСК (Австрия) - АЗ (Нидерланды) - 2:0 (1:1);

"Мальмё" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:3 (1:2).

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится 28 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи следующей стадии турнира пройдут 12 марта.