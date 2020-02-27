20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

"Истанбул Башакшехир" вышел в 1/8 финала ЛЕ, обыграв "Спортинг" в дополнительное время

Матч завершился со счетом 4:1
Эдин Вишча и Робиньо EPA-EFE/SEDAT SUNA
Описание
Эдин Вишча и Робиньо
© EPA-EFE/SEDAT SUNA

ТАСС, 27 февраля. Турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" дома со счетом 4:1 в дополнительное время обыграл португальский "Спортинг" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Португалии завершился победой "Спортинга" со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили бывший защитник российского "Зенита" и английского "Ливерпуля" Мартин Шкртел (31-я минута), Даниэль Алексич (45) и Эдин Вишча (90+2, 119 - с пенальти). У проигравших отличился Лусиано Вьетто (68).

Ранее в четверг в следующую стадию турнира отобрались "Байер" (Германия), "Базель" (Швейцария), "Рома" (Италия), ЛАСК (Австрия), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия). Оставшаяся часть матчей 1/16 финала завершится в ночь на пятницу.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля, первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Третьяк: ЦСКА не выбирает соперника в плей-офф КХЛ, но эти игры будут тяжелыми
Армейцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют с "Торпедо"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС