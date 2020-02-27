"Истанбул Башакшехир" вышел в 1/8 финала ЛЕ, обыграв "Спортинг" в дополнительное время

ТАСС, 27 февраля. Турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" дома со счетом 4:1 в дополнительное время обыграл португальский "Спортинг" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Португалии завершился победой "Спортинга" со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили бывший защитник российского "Зенита" и английского "Ливерпуля" Мартин Шкртел (31-я минута), Даниэль Алексич (45) и Эдин Вишча (90+2, 119 - с пенальти). У проигравших отличился Лусиано Вьетто (68).

Ранее в четверг в следующую стадию турнира отобрались "Байер" (Германия), "Базель" (Швейцария), "Рома" (Италия), ЛАСК (Австрия), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия). Оставшаяся часть матчей 1/16 финала завершится в ночь на пятницу.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля, первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.