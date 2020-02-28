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Футбол в России

Вторая часть сезона РПЛ стартует в пятницу матчем между "Крыльями Советов" и "Оренбургом"

Матчи 20-го тура завершатся в воскресенье

ТАСС, 28 февраля. Заключительная часть сезона-2019/20 в чемпионате России по футболу стартует в пятницу. В первом матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся самарские "Крылья Советов" и "Оренбург".

В субботу программа тура продолжится четырьмя играми. В центральной из них занимающий первое место в турнирной таблице петербургский "Зенит" примет располагающийся на пятой строчке московский "Локомотив". Также в этот день состоится московское дерби между "Динамо" и "Спартаком", а столичный ЦСКА и грозненский "Ахмат" на своих полях сыграют с екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом" соответственно. Завершится тур 1 марта тремя матчами - дебютант премьер-лиги "Тамбов" в Нижнем Новгороде встретится с казанским "Рубином", "Краснодар" дома сыграет с "Уфой", а "Сочи" - с тульским "Арсеналом".

Группа лидеров РПЛ уже сформировалась. Действующий чемпион страны "Зенит" занимает первое место, набрав 45 очков. На второй строчке располагается "Краснодар", на счету которого 35 баллов. Места с третьего по пятое занимают "Ростов", ЦСКА и "Локомотив" - в 19 турах они набрали по 34 очка, их позиции в турнирной таблице определяются по дополнительным показателям.

Похожая плотность наблюдается в борьбе за места с шестого по 10-е. Здесь расположились "Арсенал" (25), "Уфа" (25), "Динамо" (24), "Урал" (24) и "Спартак" (22). Клубы, находящиеся на местах с 11-го по 16-е, разделяют шесть очков. Борьбу за сохранение прописки в РПЛ ведут "Тамбов" (21), "Ахмат" (19), казанский "Рубин" (19), "Оренбург" (19), "Крылья Советов" (18) и "Сочи" (15).

В списке лучших бомбардиров первое место занимает нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который в 19 турах забил 11 мячей. Его ближайшими преследователями являются Элдор Шомуродов (10) из "Ростова" и Александр Соболев (10), который зимой на правах аренды перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак". Новичок красно-белых располагается ниже узбекского форварда, потому что два мяча он забил с пенальти.

Система видеоассистента рефери (VAR), которая в первой части сезона использовалась не на всех играх чемпионата, будет функционировать в полном объеме. До перерыва она работала со второго по 19-й тур. До четвертого тура технология использовалась на одном из восьми матчей уик-энда, позже количество игр возросло до двух. В последнем туре перед зимней паузой VAR впервые применили на трех встречах.

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