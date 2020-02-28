"Бенфика" сыграла вничью с "Шахтером" в ответном матче 1/16 финала ЛЕ и покинула турнир

ТАСС, 28 февраля. "Бенфика" на своем поле сыграла вничью 3:3 с украинским "Шахтером" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче "Шахтер" победил дома со счетом 2:1.

В составе португальского клуба отличились Пицци (9-я минута), Рубен Диаш (36) и Рафаэль Силва (47). За "Шахтер" забивали Тарас Степаненко (49) и Алан Патрик (71), еще один мяч в свои ворота послал Диаш (12).

"Бенфика" стала последней португальской командой, завершившей участие в турнире. Ранее "Спортинг" в гостях проиграл в дополнительное время турецкому клубу "Истанбул Башакшехир" со счетом 1:4 (первая встреча - 3:1), "Порту" уступил на своем поле со счетом 1:3 немецкому "Байеру" (1:2).

Ответная встреча между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" была перенесена на день в связи со штормовым предупреждением.